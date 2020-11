Beim Zusammenstoß zweier Pkw sind am Sonntagnachmittag in Aubing fünf Personen verletzt worden, darunter eine Schülerin und ein Schüler. Sie saßen auf der Rückbank eines Seat, als dieser auf der Altenburgstraße die Kreuzung zur Limesstraße stadtauswärts überqueren wollte. Gleichzeitig bog ein 33-Jähriger mit einem VW Lupo aus der Gegenrichtung kommend links in die Limesstraße ein. Die Kinder erlitten Prellungen, der 33-Jährige eine Platzwunde am Kopf.