Betrug in 46 Fällen: Arzt muss ins Gefängnis

Prozess in München

Von Susi Wimmer

Die Masche war besonders perfide, verwerflich und unmoralisch: Hausarzt Klaus H. machte sich an ältere, kinderlose Patienten heran und gaukelte ihnen eine Notlage vor, um die alten Leute auszunehmen. Ein Münchner Ehepaar brachte er so als "Ersatzsohn" um fast eine halbe Million Euro. Dafür verurteilte ihn nun das Amtsgericht München wegen Betrugs in 46 Fällen sowie Urkundenunterdrückung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten.