Dass es sich auch dann lohnt, im Heimatkundeunterricht aufzupassen, wenn man vorhat, eine kriminelle Karriere einzuschlagen, zeigt das Beispiel eines ungeschickten Ladendiebes vom Montag. Der 17-Jährige hatte sich ausgerechnet das Polizeipräsidium in der Ettstraße ausgesucht, um sein Diebesgut auszupacken. Zwei Beamten fiel gegen 18 Uhr auf, dass der Schüler für die sommerlichen Temperaturen außergewöhnlich dick angezogen war. Er trug zwei Jogginghosen übereinander. Als er eine davon auszog, hingen an der anderen noch ein Herstelleretikett und ein Preisschild dran. Als eine Streife den jungen Mann zur Rede stellte und einen Blick in seine Sachen warf, hatte er auch noch ein Trikot des BVB dabei, in dessen Kragen noch das Etikett mit dem Preis steckte. Einen Kassenzettel hatte er allerdings nicht, und seine Erklärungen dieser Umstände waren auch nicht schlüssig. Der Schüler wurde festgenommen, Hose und Trikot im Gesamtwert von etwa 90 Euro gingen zurück an Sport Scheck.