München und Ansbach:Weitere Fälle von Affenpocken

In München ist ein zweiter Fall von Affenpocken bestätigt worden. Der 32-jährige Patient werde im Klinikum Schwabing isoliert versorgt, das Gesundheitsreferat ermittle seine Kontaktpersonen, teilt die München Klinik mit. Der Münchner sei am 17. Mai aus Gran Canaria zurückgekehrt und habe sich am Montag in Behandlung begeben. Auch er weise die typische Symptomatik mit Pusteln auf. Bei ihm handele es sich nicht um eine Kontaktperson des ersten Erkrankten, ein 26-jähriger Mann. Ein dritter Fall ist im mittelfränkischen Ansbach bestätigt worden.