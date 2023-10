Landkreis Ebersberg:Mann bei Badeunfall im Steinsee ertrunken

Ein Mann ist beim Schwimmen im Steinsee bei Moosach im Landkreis Ebersberg tödlich verunglückt. Der 70-jährige Münchner wollte am späten Freitagnachmittag gemeinsam mit seiner Frau von einem zum anderen Ufer durch den See schwimmen, wie ein Polizeisprecher am Samstag mitteilte. Am anderen Ufer war der Mann allerdings nie angekommen.