Sommer, Sonne, Fröhlichkeit - es gibt Menschen, die packt bei so viel Ausgelassenheit das kalte Grausen. Praktischerweise musste die Hamburger Band Mono Inc. ihr im Mai diesen Jahres geplantes Konzert verschieben, das jetzt im Backstage nachgeholt wird.

"Ravenblack" heißt das aktuelle, zwölfte Album der 2000 gegründeten Band. Von musikalischer Innovation muss man sich hier nicht erschrecken lassen. Mono Inc. haben sich eingerichtet in der soliden Kombination aus dick verzerrten Gitarren und tiefgekühlten Synthesizern.

Natürlich erhebt sich das auf wuchtigen Schwingen über das irdische Jammertal: In "Angels Never Die" hämmert die Gitarre in die Magengrube und aus dem Jenseits grüßt ein Wesen. Gleich einen Song weiter, bei "Heartbeat Of The Dead" fühlt man sich wohlig an die dunklen Stunden der Achtzigerjahre erinnert, als Pathos und Pose noch so unverkrampft als modisches Accessoire durchgingen.

Mono Inc., Samstag, 19. August, 19 Uhr, Backstage Werk