10. August 2018, 17:58 Uhr Soziale Netzwerke für Anfänger "Mensch, warum weiß der das nicht"

Ein CEO und seine Mentorin sprechen über ein ungewöhnliches Mentoringprogramm. Dabei geben junge Mitarbeiter ihren Chefs etwa Tipps für Instagram.

Von Pia Ratzesberger

Normalerweise läuft es so, dass der Vorstand seine Mitarbeiter anweist. Bei der Messe München aber läuft es zumindest einmal im Monat andersherum. Im vierten Stock des Messehauses sitzt dann der Vorsitzende der Geschäftsführung, Klaus Dittrich, mit der Mitarbeiterin Gloria Volkheimer am Tisch - und sie erklärt ihm das Internet. Er ist 63 Jahre alt, sie 29, und in der Regel kennt sich ihre Generation mit Instagram und Facebook nun mal besser aus. Deshalb haben 20 Leute aus den Chefetagen der Messe München ein Mentorenprogramm begonnen: Sie sollen von ihren Mitarbeitern lernen. Es geht zum Beispiel um die Fragen, wie ein Influencer sein Geld verdient - und welche Bilder ein CEO besser nicht teilen sollte.

SZ: Welche App öffnen Sie am Morgen jeweils als Erstes?

Klaus Dittrich: Meine Mails und dann die Nachrichten.

Gloria Volkheimer: Ich versuche, eine halbe Stunde nicht aufs Handy zu schauen, und dann halte mich im erst einmal im Privaten auf. Bei Instagram, dem Facebook Messenger und Whatsapp.

Warum die halbe Stunde Abstinenz?

Volkheimer: Ich werde sowieso überflutet mit Nachrichten, und möchte nicht, dass mein erster Blick in der Früh gleich auf das Handy geht. Es soll ein bisschen ruhiger losgehen.

Dittrich: Wir müssen, glaube ich, die erste halbe Stunde definieren. Die erste halbe Stunde nach dem Aufstehen oder nach dem Frühstück?

Volkheimer: Nach dem Aufstehen.

Dittrich: Im Ernst?

Volkheimer: In meiner Generation ist das Hardcore. Da läutet der Wecker am Handy, und dann fängt man an, die Nachrichten zu checken.

Dittrich: Ich mag nicht so viel Strahlung im Schlafzimmer haben. Deshalb gehe ich erst runter und mache mir einen Tee. Dann nehme ich das Handy in die Hand und schaue auf LinkedIn.

Frau Volkheimer schaut jeden Morgen als erstes auf Instagram, nutzen Sie das auch?

Dittrich: Nein, aber meine Frau ist eine fleißige Instagrammerin. Ich kenne die Tools schon alle, aber nutze sie nicht. Ich war vor sechs oder acht Jahren auf Xing angemeldet und war genervt von den vielen Angeboten von Dienstleistern. Ich hatte mich abgemeldet und von da an das Vorurteil, solche Netzwerke seien nichts für C-Level-Leute.

Volkheimer: Das hört man immer noch oft.

Dittrich: Ich revidiere das mittlerweile gerne.

Was lernen Sie voneinander?

Volkheimer: Für mich ist es spannend, die erklärende Rolle inne zu haben. Für mich ist es ja auch nicht alltäglich, dass ich Ihnen Dinge erklären darf, Herr Dittrich.

Was haben Sie gedacht, als Sie gehört haben, wer Ihr Mentee ist?

Volkheimer: Ich habe mich gefreut.

Keine Bedenken?

Volkheimer: Ich bin davon ausgegangen, dass man mich herzlich empfängt, was auch der Fall war.

Dittrich: Für mich ist es neu, die Perspektive des Lernenden zu haben. Man lernt zwar jeden Tag, aber eine Stunde ein Thema erläutert zu bekommen - das passiert mir in meiner Position nicht mehr so oft.

Hatten Sie Angst, sich zu blamieren?

Dittrich: Nein. Ich stelle dann schon mal Fragen, wo sich Frau Volkheimer wahrscheinlich denkt, "Mensch, warum weiß der das nicht". Aber es geht ja darum, was zu lernen.

Haben Sie ein Beispiel?

Dittrich: Mir ist neulich auf einer Pressekonferenz in China passiert, dass ich ein Kürzel nicht gewusst habe. Für power influencer oder so. Sie kennen das bestimmt.

Volkheimer: Sagt mir nichts.

Dittrich: Ah, es war "KOL". Das steht für key opinion leader, die Meinungsführer in den sozialen Medien. In der Pressekonferenz mit hundert Journalisten habe ich Gott sei Dank nicht nachgefragt, das wäre peinlich gewesen. Ich habe schnell unter dem Tisch auf Wikipedia nachgeschaut.

Wie nutzen Sie beide soziale Netzwerke?

Dittrich: LinkedIn als Kanal nach außen und nach innen in Richtung unserer Mitarbeiter. Ich bin noch am Lernen, was gut läuft. Es kommt anscheinend an, wenn man Posts persönlich schreibt. Unser erstes Treffen zum Beispiel war bisher mein größter Hit, den Post mit Frau Volkheimer haben sich mehr als 20 000 Leute angesehen. Das war die absolute Nummer Eins, gefolgt von meinem Triathlon.

Volkheimer: Das hab ich mir schon gedacht, dass der gut ankommen wird.

Dittrich: Es ist interessant, wie auf Business-Plattformen auch semi-persönliche Dinge wahrgenommen werden, da lerne ich jeden Tag dazu.

Volkheimer: Ich nutze die Kanäle unterschiedlich. Auf Instagram habe ich meinen Account auf privat gestellt, Facebook nutze ich hauptsächlich für mein Ehrenamt im Tierschutz.

Haben Sie Facebook, Herr Dittrich?

Dittrich: Nein, ich hatte vor Jahren ein Schlüsselerlebnis. Da hat mich ein Kollege angesprochen: "Weißt Du schon, dass deine Urlaubsfotos aus New York unter den Mitarbeitern kursieren?" Ich hatte bei Facebook vergessen, auf der dritten Ebene einen Haken zu setzen. Nicht, dass die Fotos kompromittierend gewesen wären, aber man will natürlich nicht, dass private Fotos verbreitet werden. Was gibt es Spannenderes als das Privatleben eines CEO! Ich habe den Account sofort still gelegt.

Und teilen Sie nichts mehr Privates?

Dittrich: Nein. Allerdings habe ich auch gelernt, dass man, wenn man gar nichts in sozialen Netzwerken teilt, auf Mitarbeiter schnell unnahbar wirken kann.