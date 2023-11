Im schweizerischen Appenzell tagt der internationale Käserei-Kongress: Eine freche Mäusebande räubert ungeniert in den Käsevorräten und stellt dabei eine erstaunliche Kennerschaft unter Beweis - sie holen sich nur die besten Sorten. Wie die kleinen Nager dann doch geschnappt werden, erzählt "Max und die Käsebande", ein "Criminal" von Peter Schindler, das der Kinderchor Die Nachtigallen unter der musikalischen Leitung von Annette Nödinger und in der Regie von Julia Riegel am 11. und 12. November im Schwabinger Münchenstift zeigt.