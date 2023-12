In dem Kreativort an der Dachauer Straße soll am Samstag, 9. Dezember von 10 bis 22 Uhr ein Tagesfestival mit interdisziplinären Workshops stattfinden. Diese reichen vom aktiven Zuhören (Katharina Holl) über gewaltfreie Kommunikation (Johanna Schuck), Töpfern (Mariana Moreli), Street Photography (Seba Herrmann), VJing und Projection Mapping (lichtgestalten) bis zum neapolitanischem Pizza-Backen (PizzaDeFred).

Eintritt inklusive der Teilnahme an drei Workshops 35 Euro, Eintritt für Ausstellung 5 Euro.