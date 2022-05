Von Barbara Hordych

Kommende Woche verwandelt sich Fürstenfeldbruck in die deutsche Hauptstadt der Magie: Zum Fachkongress "Magica" haben sich 700 Zauberkünstler aus sieben europäischen Ländern angekündigt. Und beim Wettbewerb zur Deutschen Meisterschaft der Zauberkunst, ausgerichtet vom Magischen Zirkel von Deutschland, treten 40 Magier und Magierinnen, die Besten ihrer Zunft, in neun Sparten gegeneinander an. Soweit scheint also alles normal in der Zauberwelt - sieht man einmal davon ab, dass die alle drei Jahre stattfindende "Magica" eigentlich schon für 2020 geplant war, coronabedingt aber auf dieses Jahr verschoben wurde.

Aber etwas ist anders in diesem Jahr. Erstmals gibt es auch ein Festival für "Muggel", wie die nicht magisch begabten Menschen im Harry-Potter-Sprachgebrauch heißen: Fünf Tage lang können sie bei "Hocus Pocus Fürstenfeld" die internationalen Magier in 30 Zauber-Shows erleben, "eine Veranstaltung in der Größe gab es im deutschsprachigen Raum bisher noch nicht", sagt der Festivalleiter Markus Laymann. Ein wichtiges Indiz dafür, dass die Zauberkunst sich öffne. Laymann, 51 Jahre alt, ist gebürtiger Fürstenfeldbrucker und lebt seit 25 Jahren in Schwabing. Im Hauptberuf ist er Rechtsanwalt. Aber eben auch Zauberkünstler mit einem Faible für Zaubergeschichte. Zehn Jahre war er Vorsitzender des Magischen Zirkels München. "Das habe ich aber aufgegeben, als ich die Organisation des Festivals übernommen habe".

"Das Kabarett stirbt, da sitzen nur noch die 70-Jährigen", ist Magier Markus Laymann überzeugt.

Zwei erfreuliche Trends macht er aus in der zeitgenössischen Zauberkunst. "Ich sehe eine sehr positive Entwicklung, es gründen sich mehr Zaubertheater und die Kulturspielstätten bieten uns Magiern mehr Auftrittsmöglichkeiten". Woran liegt das? "Das Kabarett stirbt, da sitzen nur noch die 70-Jährigen. Wir aber generieren ein neues, jüngeres Publikum." Den klassischen Erklär-Habitus hält er also für überholt? "Wir erfahren derzeit täglich, dass Wirklichkeiten konstruiert werden; das Jonglieren mit Möglichkeiten ist ein hochaktuelles Thema, das viele Menschen interessiert, mit dem es sich zu beschäftigen lohnt. Übrigens tue ich als Anwalt auch nichts anderes, als eine argumentative Strategie für die Wirklichkeitsinterpretation meiner Mandanten zu entwickeln".

Und der zweite Trend? "Zauberei war ja immer eine Männerdomäne; aber die erobern zunehmend auch Frauen für sich. Deshalb habe ich als Organisator auch gesagt: Diese Entwicklung müssen wir unbedingt sichtbar machen". Von daher sind auch hochkarätige Künstlerinnen eingeladen wie die Französin Alexandra Duvivier, die Schwedin Malin Nilsson, die Engländerin Laura London und Alana aus Deutschland.

Apropos Öffnung: Wie hält er es mit der Schweigeklausel, die diejenigen, die Kunststücke verraten, aus dem Magischen Zirkel ausschließt - wie etwa die "Ehrlich Brothers" vor einigen Jahren? "Die Klausel findet sich nun mal in der Satzung, auch wenn ich persönlich ihr ambivalent gegenüberstehe", sagt Laymann. Das Gebot gehe noch auf Kalanag zurück, der gegen "Trickverräter" wetterte, die für ihn die "schlimmste Pest" waren, sagt Laymann. Und Kalanag, bürgerlich Helmut Ewald Schreiber, war überzeugter Anhänger der Nationalsozialisten, ließ sich in München von ihnen als Präsident des Magischen Zirkels (1936 - 1945) einsetzen. Laymann plädiert vielmehr dafür, dass "das magische Wissen teil des Weltwissens" sein sollte. Das führe auch zu mehr Wertschätzung für eine Kunst, in die die Ausübenden Jahre investierten, und zwar mehrere Stunden am Tag. Wer Laymann abseits des Festivals erleben möchte, kann das am 11. Juni bei "Glitterama" in der Drehleier. Dort verbinden er und seine Lebensgefährtin Zauberkunst und Burlesque "Mit Effekten und Täuschung spielen wir beide", sagt Laymann und lacht.

Hocus Pocus Fürstenfeld, 11. bis 15. Mai, Veranstaltungsforum Fürstenfeld