Die Gestaltung der nördlichen Seite des Pasinger Bahnhofs ist ein heißes Eisen. Vor wenigen Wochen erst wurde der Hellihofweg entlang der Pasinger Fabrik wegen eines Techniktunnels für die Gleisanlagen gesperrt - eine für viele unerwartete Situation, aber nur ein Aspekt der komplexen Gemengelage zwischen Bus-, Auto-, Rad- und Fußverkehr und diverser Bauprojekte. Dieses Thema wird bei der Bürgerversammlung für Obermenzing am Mittwoch, 1. Juni, zur Sprache kommen. Auf der Agenda steht zudem die Lage an den Grundschulen. Der Bezirksausschuss-Vorsitzende Frieder Vogelsgesang (CSU) informiert auch über den Stand in den Neubaugebieten an der Paul-Gerhardt-Allee und am Dreilingsweg. Und auch die Debatte über die Erdbeerwiese soll aufgegriffen werden. Die Versammlung beginnt um 19 Uhr in der Sporthalle des Schulzentrums an der Pfarrer-Grimm-Straße 1. Bereits eine Stunde vorher stehen Vertreter der Stadtverwaltung und der Polizei Rede und Antwort.