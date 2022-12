Die Fernsehpreise LiteraVision gehen in diesem Jahr an Laura Beck und Susanne Ayoub - für einen Kurzfilm zu Markus Ostermairs Roman "Der Sandler" und einen Filmessay auf den Spuren Paul Celans.

Einmal Thema Obdachlosigkeit, einmal Thema Dichterporträt Paul Celan: Die diesjährigen Fernsehpreise LiteraVision sind in der Kategorie Kurzfilm an Laura Beck für den Beitrag "Markus Ostermair: Der Sandler" (BR) und in der Kategorie Langfilm an Susanne Ayoub für ihren Filmessay "Antschel - Paul Celan zu seinem 100. Geburtstag" (ORF) gegangen. Die Preise sind mit je 8000 Euro dotiert und werden alle zwei Jahre für Fernsehsendungen vergeben, die auf beispielhafte Weise über belletristische Bücher oder über Autorinnen und Autoren informieren. Beworben hatten sich 40 Filmemacher aus dem deutschsprachigen Raum mit 53 Beiträgen. Die nominierten Filme wurden während des Literaturfests München über zwei Tage hinweg bei einer öffentlichen Jurysitzung vorgeführt und diskutiert.