Alle zwei Jahre vergibt die Stadt München sieben Literaturstipendien an Nachwuchsautorinnen und -autoren. In diesem Jahr erhalten die mit jeweils 6000 Euro dotierte Förderung Daniel Bayerstorfer für sein Lyrikprojekt "Neulich starb Antigone", Christian Hödl für "Wie man barfuß auf Kies stolziert" (Roman) Jan Hoffmann für "Monte Serpente" (Roman) und Fabienne Imlinger "Alles über meine Eltern" (Roman). Das Stipendium für Übersetzungsprojekte bekommt Maximilian Murmann für seine Übersetzung von Eeva-Liisa Manners "Das Mädchen auf der Himmelsbrücke". Die beiden Stipendien im Bereich Kinder- und Jugendbuch gehen an Benita Berge für ihr Kinderbuchprojekt "Emma und die verrückte Weihnachtsnacht" und an Yasmin Shakarami für ihr Jugendbuchprojekt "Die Perfekten". Den zusätzlich vergebenen, mit 3000 Euro dotierten Leonhard-und-Ida-Wolf-Gedächtnispreis für Autoren unter 30 Jahre erhält Louise Kenn für ihr Projekt "Wir bauen Gehege und wundern uns dann".