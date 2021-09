Von Sabine Buchwald

Die Basketballer des FC Bayern rufen zum Impfen auf. Bayern Basketballer Paul Zipser hat dafür am Dienstag die Intensivstation des Klinikums Schwabing besucht. Gemeinsam versuchen Mediziner und Pflegekräfte der Münchenklinik und die Leistungssportler, all jene Menschen zu erreichen, die sich bislang nicht für eine Impfung entschieden haben. "Sport und Medizin sind beides Bereiche, die ganz erheblich von der Covid-19-Pandemie getroffen wurden", sagten sie. Lange Zeit war kein Vereinssport möglich, auch Spitzensportler erkrankten. Deshalb appellierte Nationalspieler Zipse jetzt an die Menschen: "Bitte lasst euch impfen. Dann wird es für alle leichter". Zur Zeit lägen "schwerkranke Menschen mit schwersten Covid-Pneumonien" auf seiner Station, sagte Dr. Niklas Schneider, der gemeinsam mit seinem Oberarzt-Kollegen Dr. Jürgen Lärmer die Intensivstation der München Klinik Schwabing leitet. "DiePatienten sind teilweise sehr jung und haben keine Vorerkrankungen. Sie alle sind ungeimpft." Impfdurchbrüche kämen vor, "aber es sind eben viel, viel weniger und vor allem keine schweren Krankheitsverläufe."