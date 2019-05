10. Mai 2019, 11:36 Uhr Lernstörung "Kinder verbessern sich mit Apps deutlich"

Etwa 14 Prozent der Grundschüler haben eine Lernstörung. Gerd Schulte-Körne, Professor für Kinder- und Jugendpsychiatrie, erklärt, wie Spiele beim Lernen helfen können.

Interview von Jakob Wetzel

Sie können nicht gut lesen, schreiben oder rechnen, und sie lernen es auch nur mit großer Mühe: Bei etwa 14 Prozent der Grundschulkinder in Deutschland wird eine Lernstörung diagnostiziert. Bundesweit arbeiten Forscher an der Online-Plattform "Londi", um die Störungen besser zu erkennen und den Kindern zu helfen. Von diesem Donnerstag an treffen sich Wissenschaftler aus dem In- und Ausland in München. Gerd Schulte-Körne ist Professor für Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie Jugendpsychotherapie an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) und einer der Koordinatoren des ...