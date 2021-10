Am Sonntag, 10. Oktober, führt Johann Baier, ehemaliger Vorsitzender des Kulturvereins Freunde Haidhausens, durch den Stadtteil Lehel. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Max-II-Denkmal an der Kreuzung Maximilian- und Thierschstraße. Die Teilnehmenden können sich auf der Tour ein Bild der Verwandlung des ehemaligen Industriegebiets zu einer Wohn- und Verwaltungsgegend machen. Anmeldungen sind per Telefon 48 02 06 oder an jbaier@mnet-online.de möglich.