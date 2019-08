12. August 2019, 22:04 Uhr Lehel Inder feiern Jahrestag ihrer Unabhängigkeit

Am Donnerstag, 15. August, begeht die Gemeinschaft indischer Mitbürgerinnen und Mitbürger den 73. Unabhängigkeitstag Indiens. Aus diesem Anlass laden die Munich International Cricketers, ein Münchner Cricket-Verein, zum "ID Cup", dem Independence Day Cup, ein. Im Englischen Garten beginnt um 12 Uhr das Spiel mit der Vorstellung der Teams, um 12.15 Uhr startet das erste Inning. Vorher und nachher sowie in den Spielpausen wird es ein kulturelles Programm geben. Bereits seit 2002 findet die Veranstaltung statt, damals wurde sie als Beitrag des Indien-Instituts in München zur Völkerverständigung initiiert. Das Rahmenprogramm beginnt um 11 Uhr, der Cup endet gegen 16.45 Uhr. Gespielt wird auf der städtischen Schulsportanlage an der Himmelreichstraße 5. Der Eintritt ist frei.