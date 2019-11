Zu einem japanischen Themenabend lädt die Deutsch-Japanische Gesellschaft an diesem Donnerstag, 14. November, um 19 Uhr ein. Stephan Schäfer liest bei den "Reiseimpressionen aus Japan" Texte verschiedener Autoren vor. Alle Exzerpte stehen in einem Bezug zu Japan. Musikalisch begleitet die Lesung Utum Yang an der Flöte. Er trägt Solowerke japanischer Komponisten vor. Der Vortrag findet an der Maximilianstraße 42, im großen Vortragssaal des Museums Fünf Kontinente, statt. Der Eintritt kostet fünf Euro, für Mitglieder der Deutsch-Japanischen Gesellschaft ist die Lesung kostenfrei.