"Überdosis" nennt Preisträgerin Susanne Weyand dieses 2020 entstandene Werk, es stammt aus der sogenannten Blister-Serie der Künstlerin, in der sie unter anderem mit Tablettenpackungen arbeitet.

Eine Ausstellung in der Galerie des Bezirks Oberbayern zeigt preisgekrönte Arbeiten

Sie ist aus Glas, diese Tablettenpackung, und groß ist sie, 28 mal 38 mal drei Zentimeter. Statt Medizin befinden sich in den Vertiefungen Abrisse von Landkarten, die mit groben Stichen, oder zumindest Stichen, die gesehen werden sollen, zu unterschiedlichen Formationen vernäht wurden. "Überdosis" heißt diese Arbeit, für die Susanne Weyand, eine Künstlerin aus Abersdorf bei Steinhöring im Landkreis Ebersberg, den Oberbayerischen Kunstförderpreis Seelen-Art bekommen hat. Zusammen mit einer Auswahl anderer ausgezeichneter Werke ist die Glasinstallation noch bis zum 17. September in der Galerie des Bezirks Oberbayern zu sehen.

Die Schau präsentiert das kreative Schaffen von Menschen, die sich über die Kunst mit seelischer Gesundheit auseinandersetzen. Die ausgestellten Arbeiten haben eine große Ausdruckskraft und zeigen eine enorme Vielfalt an Techniken. Erstmalig ist auch eine größere Anzahl an Skulpturen dabei. Der Preis wird seit 2010 alle zwei Jahre vom Sozialpsychiatrischen Zentrum des Bezirks Oberbayern in Haar ausgelobt, die Schirmherrschaft haben der Kabarettist Gerhard Polt und Bezirkstagspräsident Josef Mederer. Letzterer sagte bei der Vernissage: "Die Ausstellung ist eine gute Möglichkeit, vielen Menschen den Inklusionsgedanken nahezubringen." Für den Kunstförderpreis 2020 waren mehr als 600 Arbeiten eingereicht worden, von denen eine Jury 45 prämiert hat. Die anderen Künstlerinnen und Künstler, die mit Susanne Weyand nun ausstellen, sind Peter Alexander Kott, Isolden, A. Tanja Stögermair, Peter Dubina, Martin Vierling, Ursula Dichtl, Sonja Weingärtner, Godehard Kammler, Gregor Pfeiffer, Gennaro Raimo, Nikos Kyrtatos, Johannes Janz, Max Hueber, Thomas Hobelsberger, Markus Lindinger, Christina Diana Wenderoth und Jerome Rußmann.

Kulturförderpreis Seelen-Art, Preisträgerausstellung, Galerie Bezirk Oberbayern, Prinzregentenstraße 14, Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr, Freitag 8 bis 15 Uhr, feiertags geschlossen. Für den Ausstellungsbesuch ist eine Anmeldung erforderlich über www.kunst-inklusive.de. Der Eintritt ist frei.