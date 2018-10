22. Oktober 2018, 18:48 Uhr Leben auf 15 Quadratmetern Klein und mein

Thorsten Thane will in Geretsried ein außergewöhnliches Wohnprojekt entwickeln. Mit Gleichgesinnten plant er ein "Dorf", das aus kleinen Häuschen, den Tiny Houses, besteht

Von Benjamin Engel, Geretsried

Neun Jahre lang hat Thorsten Thane aus dem Koffer gelebt. Als Tauchlehrer zog er dem Saisongeschäft hinterher. "Das Leben spielte sich draußen ab", sagt Thane. Was er besaß, passte in zwei Alukisten, eine für die Tauchausrüstung, die zweite für Kleidung und CDs. Sich auf das Wesentliche zu beschränken, fiel dem heute 46-Jährigen leicht. "Ich kann das."

Womöglich ist der alleinerziehende Vater mit dem ergrauten Ziegenbart daher für neue Wohnformen besonders aufgeschlossen. Schon lange hatte er die Idee, mit anderen in einer kleinen Gemeinschaft zusammenleben. Thane schaute sich Künstlerdörfer und Hofgemeinschaften, fand aber nichts für ihn Passendes. So stieß er auf den Trend der Tiny Houses (englisch für winzige Häuser). Auf seinen Post in einer deutschlandweiten Facebookgruppe meldeten sich Gleichgesinnte aus der Region. Mit ihnen will Thane ein Pilotprojekt in Geretsried verwirklichen. Zu diesem Zweck haben er und vierzehn Mitstreiter an diesem Sonntag einen Verein gegründet.

Ein sogenanntes Tiny House ist nach einer Definition 15 bis 30 Quadratmeter groß. Die Gruppe um Thane hat bereits ein geeignetes Grundstück gefunden. Strom- und Wasseranschlüsse gebe es dort, berichtet Thane. Alles hänge davon ab, ob die Stadt Geretsried das Projekt ermögliche. Darüber gebe es derzeit Gespräche, die in rechtlicher Sicht herausfordernd seien. Denn klassischen Baugrund zu kaufen, sei für den Verein zu teuer, sagt Thane. Stattdessen strebe der Verein an, die Tiny Houses auf einem Areal ohne Baurecht zu verwirklichen. Die Idee sei, dass die Kommune eine Außenfläche zum Sondernutzungsgebiet umwidme und so Wohnrecht schaffe. Auf diesem Weg gelte es rechtliche Hürden zu überwinden, sagt Thane.

Sollte es klappen, würde der Verein das Areal pachten. Jeder Nutzer müsste für seine Parzelle von 150 Quadratmetern bezahlen - monatlich höchstens 250 Euro laut Thane. Zunächst sind sieben Wohneinheiten in dem Tiny-House-Dorf geplant. Die mobilen Häuschen sollen sich um einen zentralen Treffpunkt für die Gemeinschaft gruppieren. Wie Thane sagt, könnte das ein Dorfplatz samt Pergola sein. Fundamente im Boden brauche es nicht. Da die Häuser mobil seien, könnten sie laut Thane leicht abtransportiert werden.

Die in den USA entstandene Tiny-House-Bewegung hält Thane, der als Filmemacher arbeitet, für eine Möglichkeit, zu bezahlbarem Wohnraum zu kommen. Denn gerade in der boomenden Region rund um München explodieren Mieten und Grundstückspreise. Für einen Normalverdiener sei das kaum noch zu finanzieren, sagt Thane. Ein mobiles Häuschen dagegen koste je nach Ausstattung 30 000 bis 100 000 Euro.

Die Probleme hoher Immobilienpreise können Tiny Houses nach Ansicht von Thane nicht lösen. "Die eine Lösung gegen Altersarmut und Wohnraummangel gibt es nicht", sagt er. Sozialwohnungen werde es brauchen. Nur, das komme für ihn einfach nicht infrage. Er selbst wolle sein Leben auf die wichtigen Dinge reduzieren. Und das könne er im Tiny-House-Dorf ermöglichen. Keinem wolle er aber vorschreiben, wie er zu leben habe, sagt Thane. "Wir müssen nur die Möglichkeit haben, selbst zu entscheiden, wie wir wohnen und was wir uns leisten wollen." Tiny Houses könnten nur ein Puzzlestück in einem Gesamtkonzept sein. So zu leben, ist aus Sicht von Thane eher etwas für Individualisten, zu denen er wohl selbst zählt.

Als 21-Jähriger zog der Bielefelder in die Dominikanische Republik. Dort wollte er einem Bekannten beim Aufbau einer Autovermietung helfen. Doch das habe sich ziemlich schnell als "Käse" herausgestellt, schildert er. Thane arbeitete dann als Tourguide und Reiseleiter in dem Karibikstaat. Er ließ sich zum Tauchlehrer ausbilden. Neun Jahre lang wechselte er je nach Saison zwischen den verschiedenen Tauchbasen um die ganze Welt.

So lernte Thane den Chefredakteur von Spiegel TV bei Tauchausflügen kennen. Über diesen kam er zu einem Praktikum in der Fernsehproduktionsfirma in Hamburg. Dort schloss er ein Volontariat zum TV-Redakteur ab. Thane begann, Reportagen zu drehen und machte sich schließlich selbständig. In Hamburg hatte er die spätere Mutter seiner heute elfjährigen Tochter kennengelernt. Als die Frau aus Bayern wieder in den Freistaat zog, kam er mit.

Seit 2006 lebt Thane nun in Geretsried. Vor sechs Jahren ging die Beziehung auseinander. Mit der Tochter zog er aus. In der ersten Wohnung überließ er ihr das Schlafzimmer, schlief selbst im Wohnzimmer, ehe sie etwas größeres fanden. Mit dem Tiny House könne er seine Mietkosten reduzieren, sagt Thane. Und außerdem könne er endlich den Traum verwirklichen, einen Blaubeerstrauch vor dem Fenster zu haben. Für seine geplante Parzelle hat sich der Filmemacher schon einen alten, zehn Meter langen Zirkuswagen gekauft. Um darin zu wohnen, müsse er diesen aber umbauen, könne nur das Dach und die Basis erhalten. Die dünnen Aluwände werde er wohl durch Holz ersetzen, erzählt Thane.

Auf das neue Wohnen freut er sich. Er selbst mag keine zu starren Regeln. "Leben und leben lassen" sei seine Devise. Der jüngste Bewohner im Tiny-House-Dorf sei sechs Jahre alt, der älteste Mitte 60. Das entspreche ihrer Vorstellung von einem Mehrgenerationenprojekt, in dem Jung und Alt voneinander lernen und profitieren könnten.

Doch Thane denkt auch schon weiter. Sollte das Projekt gut funktionieren, könnte sich daraus auch eine Wohngenossenschaft entwickeln, um weitere derartige Projekte voranzutreiben. "Wenn wir das einmal geschafft haben, warum dann nicht öfter", sagt Thane.