Weil er laut Polizei vergessen hat, den Kran an seinem Lastwagen einzufahren, hat ein Lkw-Fahrer am Dienstagmorgen eine Autobahnbrücke im Münchner Osten gerammt. Gegen 6.40 Uhr war der 44 Jahre alte Münchner auf der Hultschiner Straße im Stadtteil Steinhausen Richtung Norden unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bemerkte der Mann nicht, dass der ausfahrbare Teleskophubarm zum Anheben von Containern nicht eingefahren war. Als er in die Unterführung unter der Passauer Autobahn fuhr, schlug die Spitze des Hubarms gegen den Brückenboden. Hierbei wurde der Lkw ausgehebelt, so dass sich die Fahrzeugfront anhob und das Heck auf den Asphalt aufsetzte.