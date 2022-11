Das Timing ist gut: Wann wäre es besser, im Auftrag des Herrn unterwegs zu sein, als in der Adventszeit? Die "Blues Brothers" kommen am Freitag, 2. Dezember, nach Ottobrunn ins Wolf-Ferrari-Haus. In der Produktion der Konzertdirektion Lang zeigen sechs Darsteller und Darstellerinnen mit Live-Band die Geschichte des Kultfilms aus dem Jahr 1980 als Musical - und bringen vor allem die bekannten Songs und Themen auf die Bühne: von "Everbody needs somebody" über "Rawhide" und "Think" bis zu "Sweet Home Chicago". Soul und Rhythm & Blues mit dem Ziel, die Besucher von den Sitzen zu reißen. Hauptdarsteller sind Florian Hinxlage und Philipp Lang, die als Hut und Sonnenbrillen tragende Blues Brothers quasi die "göttliche Mission" auf sich genommen haben, das Waisenhaus, in dem sie aufgewachsen sind, zu retten. Die Show beginnt um 19.30 Uhr. Tickets gibt es unter Telefon 089/60 80 83 02 oder https://wfh-ottobrunn.de/programm/ respektive Reservix.