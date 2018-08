24. August 2018, 18:00 Uhr Wegen Fachkräftemangel Garchinger Autohaus muss schließen

VW-Händler Baudisch trifft "schmerzhafte Entscheidung", weil Stellen für Mechatroniker nicht besetzt werden können.

Von Bernhard Lohr, Garching

Das Audi- und VW-Autohaus Baudisch in Garching stellt Ende November seine Geschäftstätigkeit ein. Dies teilte Inhaber Stefan Baudisch am Freitag auf einer Betriebsversammlung den rund 50 Mitarbeitern mit. Stefan Baudisch begründete diese "schmerzhafte Entscheidung", wie es in einer Mitteilung heißt, mit einem dramatischen Mangel an Fachkräften, insbesondere Mechatronikern.

Das Werkstattgeschäft lasse sich seit geraumer Zeit nicht mehr profitabel führen, sagt Baudisch. Nachdem durch Fluktuation mehrere Mechatroniker-Stellen vakant geblieben seien, seien alle Versuche gescheitert, die Stellen zu besetzen. "Der Arbeitsmarkt ist leergefegt", sagt Baudisch, "wir haben zwar Kunden für unser Servicegeschäft, können diese wegen des Fachkräftemangels aber nicht ausreichend bedienen." Die Werkstatt des Autohauses war dabei wie bei den meisten Autohäusern seit Jahren der ertragsstärkste Betriebsteil. "Ohne ein profitables Servicegeschäft lässt sich unser Autohaus nicht mehr betreiben," sagt Baudisch. Zudem entstünden beim Rückkauf von Leasingverträgen von Dieselautos teils erhebliche finanzielle Belastungen.

Die Schließung sei ohne Alternative, auch weil mehrere Anläufe, einen Käufer für das Unternehmen zu finden, erfolglos geblieben seien. Der für die Liquidation bestellte Jurist Wolfgang Kottenberg betont, dass im Gegensatz zur Insolvenz bei der Liquidation der Unternehmer seine Firma unter Beachtung laufender Verträge schließe. Der Mitteilung zufolge ist es ihm ein besonderes Anliegen, alle Mitarbeiter in neue geregelte Arbeitsverhältnisse zu bringen. "Der Arbeitsmarkt für die Mitarbeiter von Baudisch ist derzeit ausgezeichnet", sagt Kottenberg, "ich sehe keine Probleme, dass das Gros der Beschäftigten kurzfristig neue Stellen findet." Bei Härtefällen werde man sich intensiv um gute Lösungen bemühen. Das Autohaus Baudisch gründete 1963 Erich Baudisch. Sein Sohn Stefan Baudisch übernahm den Betrieb 1996 und baute ihn in der Folge aus.