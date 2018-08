30. August 2018, 22:16 Uhr Waffenproduktion Linke kritisieren Rüstung aus Ottobrunn

Kriege, sagt Ates Gürpinar, Sprecher der Linken im Landkreis, kommen nicht über die Menschen - Kriege würden gemacht. Und allzu oft würden Kriege mit Waffen geführt, "die bei uns in Bayern hergestellt werden". Daher ruft die Linke für kommenden Samstag, 1. September, 14 Uhr, zur Teilnahme am Antikriegstag am Richard-Strauß-Brunnen in der Münchner Neuhauser Straße auf. "Airbus Defence and Space in Ottobrunn und Schrobenhausen, Krauss-Maffei Wegmann und MTU in München sowie Diehl in Nürnberg zählen zu den umsatzstärksten deutschen Rüstungsunternehmen", sagt der Kreissprecher der Linken. Diese profitierten zunehmend von Exporten in Krisen- und Kriegsregionen, was zum Aufflammen alter Konflikte und neuen Kriegen führe. "Die bayerische Regierung sieht ihren Einsatz für das Geschäft mit dem Tod als Standortfaktor", sagt Gürpinar. Im Schulterschluss mit Friedensinitiativen will die Linke zum Umdenken bewegen. "Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus", sagt Gürpinar.