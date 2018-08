7. August 2018, 21:57 Uhr Verlosung Federleichte Eleganz

Sol Gabetta spielt in München

Einfühlsam, erfolgreich, nachdenklich, sympathisch. Eigenschaften, die der Cellistin Sol Gabetta zugeschrieben werden. Sie ist ein Publikumsliebling, und Kritiker loben ihr vibrierend-inniges Spiel. In München ist sie am Donnerstag, 25. Oktober und am Mittwoch, 19. Dezember mit dem Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia unter der Leitung von Mikko Franck zu Gast in der Philharmonie im Gasteig. Mit den Musikern interpretiert sie das funkensprühende Meisterkonzert aus der Feder des französischen Hochromantikers Édouard Lalo. Dieses sei geschrieben "wie eine Arie für einen Belcanto-Sänger", schwärmt Gabetta - voll köstlicher Ornamente und Rubati, sagenhafter Melodien und federleichter Eleganz. Außerdem sind Fantasie-Ouvertüren aus Tschaikowskys Romeo und Julia und Sibelius' Symphonie Nr. 2 D-Dur op. 43 zu hören. Wer jeweils zwei Karten für das Konzert am 19. Dezember, 20 Uhr, gewinnen möchte, sollte am Mittwoch, 8. August, in der Zeit von 11.10 bis 11.30 Uhr unter der Telefonnummer 089/32 49 16-666 anrufen und folgende Frage richtig beantworten: Auf welchen Instrument spielt Sol Gabetta? Unter allen Anrufern mit der richtigen Antwort werden die Preise ausgelost. Karten gibt es unter Telefon 089/93 60 93 und unter www.muenchenmusik.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.