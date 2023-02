Eine 85 Jahre alte Frau hat sich am Dienstagvormittag bei einem Sturz mit ihrem Fahrrad in Unterschleißheim schwere Verletzungen zugezogen. Der Unfall ereignete sich im Viertel "Im Klosterfeld" südlich des Münchner Rings. Die Rentnerin fuhr dort laut Bericht des Polizeipräsidiums München gegen 9.50 Uhr auf der Straße, wo sie nach ersten Erkenntnissen ohne das Verschulden von anderen Verkehrsteilnehmern verunglückte. Sie verlor offenbar das Gleichgewicht.

Die 85-Jährige erlitt nach Angaben der Polizei eine Fraktur am linken Arm. Die Seniorin wurde noch direkt an der Unfallstelle auf der Straße von einem Notarzt versorgt. Anschließend wurde sie mit einem Rettungshubschrauber zur Behandlung in ein Münchner Krankenhaus gebracht, wo sie zur Behandlung des Bruches stationär aufgenommen wurde. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs übernommen.