Das Rote Kreuz hat das Impfzentrum in Unterschleißheim um eine zweite Impfstraße vergrößert. Diese ist auch für Kinderimpfungen ausgerichtet und bietet mehr Platz für die jüngeren Impflinge. Comicfiguren an den Wänden sollen Ablenkung schaffen. Während der Nachbeobachtung können sich die Kleinen in einem Spielzimmer die Zeit vertreiben. Außerdem erhalten sie eine Urkunde für ihre Tapferkeit. Kinder von fünf Jahren an werden mit dem Vakzin von Biontech Pfizer geimpft. Sie müssen von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden. Das Impfzentrum an der Freisinger Straße 3 hat laut Mitteilung des Roten Kreuzes nun täglich von 8 bis 22 Uhr geöffnet. Eine Terminbuchung ist nicht zwingend erforderlich, aber wünschenswert. Dafür steht das Registrierungsportal https://impfzentren.bayern/ zur Verfügung. Alternativ ist die Terminbuchung von 8 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 089/312 03 44 22 möglich. Das Impfzentrum ist vom Bahnhof Lohhof aus zu Fuß erreichbar. Parkplätze stehen in einer Tiefgarage bereit.