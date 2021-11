Nächste Woche finden in Unterschleißheim zwei weitere Impftage statt. Am 1. und 2. Dezember können sich Impfwillige wieder mit und ohne Termin im Bürgerhaus ihre Spritze abholen. Der Impftag am Mittwoch wird von 9 bis 17.30 Uhr von den Maltesern im Auftrag des Landratsamtes München organisiert. Verimpft wird das Vakzin von Biontech und Pfizer an Personen bis zum 30. Lebensjahr und Schwangere, für alle anderen gibt es Moderna. Die Freischaltung der Termine erfolgt am Montag, 29. November, um 18 Uhr unter www.unterschleissheim.de. Der Impftag am Donnerstag von 9 bis 19 Uhr wird in Kooperation von BRK, dem Arzt Friedrich Kiener und der Stadt organisiert. Verimpft wird nur Biontech. Termine gibt es am Dienstag, 30. November, von 18 Uhr an ebenfalls unter www.unterschleissheim.de.