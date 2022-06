Nach dem Übergriff auf eine Frau am Samstag, 18. Juni, gegen 22.20 Uhr am Rande der Sonnwendfeier in Unterhaching bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Fotos, Video- oder Audio-Aufnahmen vom Tatort an der Fußgängerunterführung Wolfratshauser Weg/Fasanenstraße beziehungsweise von der Umgebung des Vorfalls im Zeitraum von 22 Uhr bis 22.30 Uhr und insbesondere im Laufe des Abends bei der Sonnwendfeier in Unterhaching gemacht hat, den bittet die Polizei, diese möglichst umgehend über das Upload-Portal zur Verfügung zu stellen. Wem dies nicht gelingt, der soll sich an das Kommissariat 15 (089/929 100) wenden.