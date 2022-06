Ende April haben die Süddeutsche Zeitung und der TSV Unterhaching gemeinsam die Aktion "Läuft mit uns" gestartet. Seitdem trainieren 30 Laufanfänger und Wiedereinsteiger regelmäßig mit den TSV-Übungsleitern mindestens einmal in der Woche im Landschaftspark, auf dem Sportplatz und im Wald. In drei Gruppen wird gejoggt, in zwei weiteren gewalkt. Ziel ist es, bis zum Benefizlauf "Run for trees" am Sonntag, 10. Juli, in Unterhaching so fit zu sein, um die fünf oder gar zehn Kilometer lange Strecke durch den Perlacher Forst zu schaffen.