Von Iris Hilberth, Unterhaching

Weihnachten schmeckt nach Zimt, nach Äpfeln und nach Nelken. Es ist ein Fest, das nach Vanille duftet und ein bisschen hochprozentig darf es auch mal sein. Julia Stifter, Gemeinderätin der Freien Wähler in Unterhaching, schafft es, all diese winterlichen, weihnachtlichen Geschmacksnuancen zu kombinieren. Ihr selbst gemachter Apfellikör und der eigens gerührte Lebkuchensirup sind ein Fest für die Sinne.

Sie wartet damit übrigens nicht bis zum Heiligabend. Denn die flüssigen Leckereien aus ihrer Küche sind auch in der Adventszeit schon längst fertig zum Genuss. "Gerne trifft sich unsere Familie an einem ganz kleinen Grill im Garten, dann legen wir ein paar Würstl drauf, trinken Glühwein und eben auch den Apfellikör", sagt sie. Gerade in der Pandemie, in der die Christkindlmärkte geschlossen hätten, sei das eine sehr schöne Alternative. Sie produziert die Liköre allerdings auch zum Verschenken. Das ganze Jahr über sammelt sie hübsche Saftflaschen. Die bekommen dann ein handgeschriebenes Etikett.

Bei Julia Stifter ist die Herstellung von Apfellikör im Winter schon fast so etwas wie eine Tradition. "Das mache ich schon ganz lange, ich weiß gar nicht mehr, wo das Rezept herstammt", sagt sie. Sie nimmt dazu etwa 400 Gramm Apfelmus, das sehr fein sein sollte, "wenn noch Stückchen drin sind, sollte man es nochmal pürieren", rät sie. Dazu kommen 300 Milliliter naturtrüber Apfelsaft und Zucker nach Belieben. In die Flüssigkeit gibt man zusätzlich etwas Zimt oder auch zwei Zimtstangen. Die Mischung wird in einem Topf erwärmt, "es darf aber nicht zu heiß werden", sagt sie. Dann kommen 400 Milliliter Wodka dazu und wenn man will noch ein bisschen Amaretto. Den Likör weiter eine Viertelstunde lang erhitzen, der Zucker sollte komplett aufgelöst sein. Anschließend gleich in heiß ausgespülte Flaschen füllen und schnell zuschrauben. Man könne den Apfellikör so trinken oder ihn auch über Vanilleeise gießen.

Den Lebkuchensirup hingegen hat sie dieses Jahr zum ersten Mal ausprobiert und ist hellauf begeistert. Das Rezept hat Julia Stifter im Internet gefunden. Man nimmt dazu 500 Milliliter Wasser, einen Spritzer Zitronensaft, 300 Gramm braunen Zucker und erhitzt die Mischung in einem Topf, bis der Zucker sich aufgelöst hat. Dann fügt man einen Teelöffel Vanillepaste, drei Nelken, zwei Zimtstangen und sechs Teelöffel Lebkuchengewürz hinzu und lässt das Ganze einköcheln. Anschließend presst man alles durch einen Kaffeefilter oder ein Sieb und füllt es in vorbereitete Flaschen. "Sehr zu empfehlen im Espresso mit Milch und Sahnehäubchen", sagt Julia Stifter, "das ist wie Starbucks zu Hause."

