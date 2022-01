Aus Ideen sollen so schnell wie möglich klare Handlungen werden: Am Freitag, 21. Januar, laden die Unterhachinger Grünen von 19 Uhr an zu einer Online-Diskussion, bei der konkrete Maßnahmen auf den Weg gebracht werden sollen, um die Gemeinde auf den Weg zur Klimaneutralität zu bringen. Grundlage stellen dabei Anregungen dar, die im Dezember beim Arbeitskreis "Klima und Energie" eingebracht worden sind. Wer an der Veranstaltung teilnehmen möchte, erhält über die Koordinatorin des Arbeitskreises, Gabi Scheithauer, den Zugangs-Link (E-Mail: gabi.scheithauer@gruene-unterhaching.de).