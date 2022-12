Bei zwei Einbrüchen in Unterhaching und Gräfelfing haben unbekannte Täter Beute im Wert von mehreren Tausend Euro gemacht. Im Zeitraum von Donnerstag, 19.30, bis Freitag, 7 Uhr, verschafften sich Einbrecher Zugang zu einer Bildungseinrichtung in Unterhaching und erbeuteten Elektrogeräte; in der Nacht auf Samstag stellte ein Sicherheitsmitarbeiter gegen kurz vor 1 Uhr fest, dass in ein Geschäftsgebäude in Gräfelfing eingebrochen worden war. Die Polizei sucht nach Zeugen, die in Unterhaching im Bereich der Biberger, Leipziger und Hauptstraße und in Gräfelfing an der Bahnhof-, Rottenbucher und Tassilostraße etwas beobachtet haben.