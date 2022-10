Auf eine tänzerische und musikalische Reise in den Süden wird das Publikum im Unterhachinger Kubiz an diesem Freitag, 7. Oktober, entführt. Unter dem Motto "Un viaje Flamenco" werden die Tänzerinnen Anette Darda und Gisa Michelón ihre Kunst und grazile Ausdruckskraft zeigen, unterstützt von Sängerin Estela Sanz Posteguillo und Gitarrist Miguel Sotelo, der für seinen impulsiven wie einfühlsamen Stil bekannt ist. Der Flamenco-Abend beginnt um 20 Uhr, Karten gibt es im Kubiz (Tel. 089/65 55 316) per E-Mail an tickets@unterhaching.de oder online über https://kubiz-tickets.reservix.de sowie an der Abendkasse.