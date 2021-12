Claudia Köhler und ihre Familie wollen sich auch in diesem Jahr wieder in ihrem Garten eine coole Theke einrichten.

Von Iris Hilberth, Unterhaching

Endlich Schnee! Es ist zwar noch eine sehr übersichtliche Menge, die sich in Stadtnähe bisher angesammelt hat, aber in den kommenden Tagen sollen laut Wettervorhersage auch in Unterhaching noch einige Flöckchen vom Himmel fallen. Vielleicht reicht es ja für den ersten Schneemann. Oder gar für eine kleine Schneebar im Garten. Die Köhlers in Unterhaching jedenfalls würden sich glatt noch einmal als Baumeister versuchen, denn im vergangenen Corona-Winter war das einfach ein Riesenspaß im kleinen Familienkreis.

Man muss dazu sagen, dass die drei Söhne der Landtagsabgeordneten Claudia Köhler eigentlich längst aus dem Schneemann-Alter raus sind. Der Jüngste ist 19, der Älteste 25. "Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht", sagt die Grünen-Politikerin. Aber es war Lockdown im ersten langen Corona-Winter 2020 und alle saßen zuhause. Christkindlmarkt war nicht, Skifahren ging auch nicht. Also suchten die Köhlers das private Schneevergnügen im eigenen Garten und gestalteten die coole Theke. Schnell stellten sie fest, dass man dafür viel Schnee braucht, eigentlich alles, was das Grundstück so hergab. "Der Rasen sah hinterher aus, als wären wir mit den Staubsauger drüber gegangen", erinnert sich Claudia Köhler.

Am besten bauen kann man natürlich mit eher feuchtem Schnee. Wer schon mal versucht hat, aus Pulverschnee einen Schneeball zu formen oder gar den dicken Bauch für den Schneemann zu rollen, wird schnell festgestellt haben, dass die schöne weiße Masse in den Händen zerbröselt, bevor sie auch nur irgendeine Form annehmen kann. Etwas Wasser aus der Gießkanne kann helfen, oder man wartet einfach ein paar Tage, bis der Neuschnee von selbst feucht geworden ist. Im Dezember kann es natürlich sein, dass er schnell auch wieder ganz weg ist, oft wird es zum Jahresende noch einmal wärmer.

Die Schneebar bei den Köhlers war jedenfalls so fest und kalt, dass sie sogar noch ein kleines Eisfach für den Prosecco einbauen konnten. Es kamen allerdings auch warme Getränke auf den mit Lichterketten dekorierte Tresen. Heiße Schokolade mit Rum empfiehlt Claudia für das Familientreffen an der Schneebar. "Kein besonders schwieriges Rezept", scherzt sie. Für zwei Personen 400 Milliliter Milch kurz aufkochen. Dann 50 Gramm Vollmilchschokolade fein hacken. Zwei Esslöffel Kakaopulver in die kochende Milch rühren und erneut kurz aufkochen lassen. Dann die Schokolade dazugeben und bei ausgeschalteter Kochstelle schmelzen lassen. Dabei gut rühren und schließlich 80 Milliliter Rum dazugeben. Am besten mit Sahne servieren. Das Getränk wird von manchen auch als "Lumumba" bezeichnet.

Die stade Zeit ist dieses Jahr eine fade Zeit. Mit dieser Serie versucht die SZ, jeden Tag wenigstens ein bisschen Licht in den Advent zu bringen.