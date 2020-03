Corona-Fall am Lise-Meitner-Gymnasium

Aus der Schülerschaft des Lise-Meitner-Gymnasiums in Unterhaching hat sich ein Kind mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Wie das Landratsamt des Landkreises München mitteilt, wurde dies am späten Mittwochabend bekannt. Gesundheitsamt und Schulleitung entschieden darauf hin, die Schule vorsorglich an diesem Donnerstag und Freitag (5. und 6. März) geschlossen zu lassen.

Das Gesundheitsamt hat noch in der Nacht zum Donnerstag die Arbeit aufgenommen, um alle erforderlichen Maßnahmen einzuleiten. Laut Mitteilung der Schule wird das Gesundheitsamt im Laufe des Tages die Kontaktpersonen ermitteln und benachrichtigen. Als Kontaktpersonen gelten nach Angaben des Gesundheitsamt diejenigen, die über mehrere Minuten direkten "Face-to-face-Kontakt" mit der infizierten Person hatten.

Alle Schülerinnen und Schüler werden gebeten, am Donnerstag und Freitag zu Hause zu bleiben. Für Kinder, die die Nachricht am Donnerstagmorgen nicht mehr rechtzeitig erreicht, wird an der Schule eine Notbetreuung eingerichtet.

Auch die Bayernwerk-Sportarena (Sporthalle am Utzweg), die sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Gymnasium befindet und von der Schule für den Sportunterricht genutzt wird, bleibt "bis auf weiteres" geschlossen, wie der TSV Unterhaching mitteilt.