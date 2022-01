Von Iris Hilberth, Unterhaching

Vergangene Woche war wieder mal der internationale Tag der Jogginghose. Der ist in Pandemiezeiten ein bisschen überflüssig, denn die meisten Leute haben wohl in den vergangenen zwei Jahren häufiger diese bequemen, praktischen, kuscheligen und mitunter an den Knien etwas ausgebeulten Beinkleider getragen als in ihrem ganzen Leben zuvor. Vielleicht hat man sich im Homeoffice eine Zweit- oder sogar Dritt-Jogginghose zugelegt. Die Business-Klamotten und vor allem die richtig schicken Sachen rückten im Kleiderschrank ganz weit nach hinten, das kleine Schwarze spannt über dem Corona-Speck und die gefällige Krawatte ist längst unmodern geworden. Wo und wann hätte man die auch tragen sollen?

Der Januar ist traditionell ein Monat, in dem das festliche Gewand, der gute Anzug und das teure Cocktailkleid Hochkonjunktur haben. Denn ein Neujahrsempfang jagt den nächsten und je nach Dresscode wird man von manchen Gastgebern dazu aufgefordert, in Abendgarderobe, gerne auch in Tracht, zu kommen und seine Orden anzustecken. Aber solche Einladungen gibt es auch zu Beginn des Jahres 2022 nicht. So wie sie im vergangenen Jahr bereits gestrichen wurden. Schließlich wäre es eine wahre Freude für Omikron, wenn sich Hunderte von Leuten jetzt mit ihren Sektgläsern völlig abstandslos durch Festsäle, Bürgerhäuser oder Rathausfoyers schieben würden und der Bürgermeister jedem seiner Gäste die Hand schüttelte. Ja, so war das damals, als es noch Neujahrsempfänge gab. Die Blaskapelle - heutzutage der Inbegriff der Virenschleuder - spielte und der Rathauschef hatte einen guten Grund, seine Amtskette um den Hals zu tragen.

Und jetzt? Wenn schon kein Neujahrsempfang oder sonst irgendeine wichtige öffentliche Veranstaltung, bei dem sich diese glänzende Insignie der kommunalen Macht herzeigen lässt, schaffe ich mir selbst einen Anlass, um ein wenig mit der Amtskette zu rasseln, wird sich Unterhachings Rathauschef Wolfgang Panzer gedacht haben. Ein Glück für ihn, dass gerade die neu errichtete Wertstoffsammelstelle an der Biberger Straße fertiggestellt wurde. Wenn das mal kein Grund ist, das Geschmeide hervorzuholen. Gemeinsam mit einer Mitarbeiterin hat der Chef also samt Bürgermeisterkette das Müllhäuschen eröffnet. Was für ein Fest!