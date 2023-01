Unterföhring:Tempo 30 auf der Staatsstraße

Von dieser Woche an müssen Autofahrer auf der Unterföhringer Ortsdurchfahrt vom Gas gehen: Auf einem Abschnitt der Münchner Straße, der Staatsstraße 2053, gilt nun tagsüber unter der Woche eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde. Das Landratsamt München hat in Absprache mit dem Staatlichen Bauamt Freising dieses Tempolimit festgelegt, um den Schulweg für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule an der Bahnhofstraße sicherer zu machen. Da viele Kinder nach dem Unterricht den Hort besuchen, gilt die Geschwindigkeitsbegrenzung auf dem Abschnitt zwischen dem Kinderhort, also von Süden kommend nach der Avia-Tankstelle, bis zur Einmündung der Bahnhofstraße, und zwar von Montag bis Freitag jeweils von 7 bis 18 Uhr; während der Schulferien ist das Tempolimit ausgesetzt.