Es war erst 10.20 Uhr am Samstagmorgen, doch ein 80-jähriger Gräfelfinger, der in der Seeholzenstraße mit seinem Pkw in einer Verkehrskontrolle landete, war bereits alkoholisiert. Der Atemalkoholtest ergab 0,5 Promille, er durfte daher nicht weiterfahren. Auf ihn kommen ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte in der "Verkehrssünderdatei" sowie ein einmonatiges Fahrverbot zu. Ein 84-Jähriger, der am selben Tag als Fahrradfahrer in Planegg unterwegs war, hatte Glück und kam mit dem Schrecken davon. Er radelte bei Rotlicht über die Fußgängerampel an der Münchner Straße und wurde vom Auto eines 77-Jährigen erfasst, der korrekt bei Grün losgefahren war. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.