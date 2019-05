30. Mai 2019, 22:08 Uhr Unfall Lkw-Fahrer übersieht Stauende

Weil er das Stauende übersah, ist ein 21-Jähriger am Dienstag mit seinem Baustellenkipper fast ungebremst auf einen Sattelschlepper aufgefahren. Der Unfall ereignete sich bereits am Dienstagmittag am Autobahnkreuz Nord der A 99 in Richtung Salzburg. Der 21-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, der Fahrer des Sattelschleppers wurde nur leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf circa 70 000 Euro geschätzt.