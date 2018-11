1. November 2018, 21:45 Uhr Unfall 23-jähriger Radfahrer stürzt über Motorhaube

Ein 23-jähriger Radfahrer ist am Dienstag bei einem Unfall in Kirchheim verletzt worden und musste in eine Münchner Klinik gebracht werden. Er war mit dem Fahrrad verbotenerweise auf dem Gehweg an der Hauptstraße unterwegs. Wie die Polizei weiter mitteilt, fuhr er gegen 17.10 Uhr an einer Grundstücksausfahrt vorbei, als dort eine 31-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Erding mit ihrem Wagen auf die Straße fahren wollte. Sie übersah dabei den Radler. Dieser stürzte über die Motorhaube und verletzte sich leicht, wie es heißt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.