Die besten Nachwuchs-Fußballer Deutschlands schauen vor ihrem ersten Länderspiel der Saison in Unterhaching noch zu einem Training in Hohenbrunn vorbei. Die U 20-Nationalmannschaft spielt am Freitag, 23. September, im Stadion am Sportpark gegen Polen. Bereits zwei Tage davor statten die Kicker dem Inklusionsteam des TSV Hohenbrunn einen Besuch ab, wo dann am Mittwoch, 23. September, von 17 Uhr an auf dem Sportplatz an der Putzbrunner Straße gemeinsam trainiert wird. Man erwarte ein "Riesen-Event", teilt der TSV mit, zu dem man auf viele Zuschauer hofft. Das Training werde 30 bis 45 Minuten dauern. Anpfiff für das Kräftemessen mit Polen ist dann am Freitag um 18 Uhr. Nationaltrainer Hannes Wolf sagt, für die Jungs der Jahrgänge 2002 und 2003 sei es "eine große Chance, Erfahrungen auf internationaler Bühne und vor hoffentlich vielen Zuschauern im Unterhachinger Stadion zu sammeln". Die Stadiontore öffnen am Spieltag um 16.30 Uhr. Tickets gibt es auf der Homepage des DFB. Der Sitzplatz kostet fünf Euro, ermäßigt drei Euro. Für Gruppen ab zehn Personen stehen Karten für jeweils zwei Euro zur Verfügung. Die Spieler des "Hohenbrunner I-Team", heißt es vom TSV, würden als Fans dabei sein und die Mannschaft "lautstark anfeuern".