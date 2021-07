Der TSV Brunnthal bietet Erwachsenen jeden Alters die Teilnahme an Reha- und Herzsportgruppen an. Es gibt beim TSV eine Osteoporose- und Orthopädiegruppe sowie eine Krebs-, Asthma- und Diabethesgruppe. Alle Stunden finden im Gymnastiksaal des Vereinsheims Brunnthal, Jahnstraße 2, statt. Interessenten dürfen auf eine Probestunde vorbeikommen. Näheres ist auf der Homepage zu erfahren, unter 08102/3727 oder per E-Mail an unter susihofmann@web.de.