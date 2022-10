Von Claudia Wessel, Pullach

Eine "große Erlösung" ist es für Holger Ptacek, dass er an diesem Freitag mit seiner Truppe "Theater PUR" endlich das Jubiläumsstück "Helden" von George Bernhard Shaw im Pullacher Bürgerhaus aufführen kann. In dem führt er Regie und spielt auch selbst mit. Eigentlich war dies für 2021 geplant, das Jahr, in dem die Theatergruppe 15-jähriges Bestehen feiern wollte. Die Corona-Pandemie hatte aber die Pläne des Autors und Regisseurs zahlreicher Stücke sowie SPD-Gemeinderats in Pullach vereitelt. Zwei Jahre Pause und die Ungewissheit, wie es überhaupt weitergehen könnte, hatten ihm und seinen Schauspielern viel Energie geraubt. "Normalerweise plant man beim Theater ein Jahr voraus", sagt Ptacek. Eine Ungewissheit empfindet er auch heute noch, aber "dass wir schon wieder auf die Bühne dürfen", das genießen alle sehr.

Aus 31 Personen besteht die Theatergruppe, die Ptacek 2006 gründete, als er sich als Künstler, unter anderem als Puppenspieler, selbstständig machte. Mit einer vorherigen Combo hatte er schon einmal "gehobenes Amateurniveau" erreicht, wie er sagt. Auf jeden Fall machen alle derzeitigen Mitglieder ihre Sache "mit Liebe und Leidenschaft", und gerade deshalb sei es so schwer gewesen, darauf verzichten zu müssen. Alles in allem hat das Theater PUR bisher 154 Aufführungen von 16 verschiedenen Stücken hinter sich. Ptacek hat für seine Gruppe bislang sieben Stücke geschrieben, eines davon wird am 14. Oktober um 20 Uhr im Sportheim Pullach aufgeführt, es trägt den Titel "Frauen 5 vor 12" und handelt von den Themen Demenz und Pflege. Ptacek hat es den Frauen, aus denen die Gruppe vor allem besteht, quasi auf den Leib geschrieben. "Die waren entsetzt", erinnert er sich, "als sie davon erfuhren". "Sie glaubten nicht, dass ein Stück mit diesen Themen lustig sein kann." Kann es aber doch, versichert der Autor.

Das Stück "Helden", das vor dem Hintergrund eines Krieges auf dem Balkan spielt, hat inzwischen eine ungeahnte Aktualität durch den Krieg in der Ukraine erlangt. "Ich war überrascht, wie wenig sich geändert hat", sagt Ptacek. "Die Machtpolitik bleibt immer gleich." Die Geschichte handelt jedoch nicht vom Krieg, sondern von einem Liebespaar und ist, so der Regisseur, "eine wunderbare Komödie", aus dem Theater, verspricht er, gehe man mit Sicherheit an dem Abend "mit einem wohligen Gefühl".

"Helden" im Bürgerhaus Pullach, Beginn 20 Uhr, weitere Infos gibt es unter www.theater-pur.de