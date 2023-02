Dienstags ein Kuchentreff, freitags gemeinsames Kochen: Unter anderem mit diesen neuen Angeboten von "Gemeinsam statt einsam" will die Nachbarschaftshilfe ältere Menschen aus den Gemeinden Taufkirchen und Unterhaching erreichen, die an Einsamkeit und oft auch Altersarmut leiden. Da für einige Seniorinnen und Senioren Anreise und Rückfahrt zu beschwerlich sind, suchen die Veranstalter nun ehrenamtliche Hilfskräfte für einen Hol- und Bringdienst. Sie sollten ein Auto sowie Freude daran haben, ältere Menschen zu den Terminen von "Gemeinsam statt einsam" zu fahren, heißt es in einer Mitteilung der Nachbarschaftshilfe.

Besonders gefragt sei dies beim zweiwöchentlichen Kuchentreff am Dienstag von 15 bis 17 Uhr, der in der Vorwoche gestartet ist, sowie beim wöchentlichen Kochtreff am Freitag von 11 bis 14 Uhr, mit dem es am 24. Februar losgeht. Beide Veranstaltungen finden im Haus der Nachbarschaftshilfe am Ahornring in Taufkirchen statt. Sollten sich genug Ehrenamtliche finden, könnte der Hol- und Bringdienst auch auf weitere Angebote wie die Liederstunden und die Spielenachmittage ausgeweitet werden, heißt es seitens der Nachbarschaftshilfe.