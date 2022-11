An diesem Samstag erklingt die Taufkirchner Ortsmitte im Zeichen von Rhythm and Groove: Als finale Krönung ihres Drum- und-Percussion-Tages am Samstag, 19. November, präsentiert die örtliche Musikschule in Zusammenarbeit mit dem Kultur-und-Kongress-Zentrum die überregional bekannte Jazzrock-Gruppe Groove Galaxy. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Der Name der Band ist Programm: Ein Kosmos eingängiger Jazzrocknummern zum Mitwippen tut sich auf, wenn Oliver Hahn, Michael Vochezer, Patrick Scales und Arno Haselsteiner loslegen. Die vier sind professionelle Musiker, jeder bringt von seinem "musikalischen Heimatplaneten" Einflüsse mit, die "zu einem energetischen Ganzen fusionieren", wie versprochen wird. In einem Vorab-Event präsentieren von 17.30 bis 18.30 Uhr Teilnehmer der Workshops des Drum- und Percussion-Tags ihre Ergebnisse. Das Publikum wird dabei junge Trommelgruppen und talentierte Nachwuchsbands erleben. Die Tickets umfassen den Zugang zur Vorab-Präsentation und zum Konzert von Groove Galaxy. Infos und Karten gibt es unter anderem über die Homepage des Kulturzentrums Taufkirchen respektive München-Ticket.