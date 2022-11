Voraussichtlich noch länger als geplant müssen die Schüler der Taufkirchner Grundschule in dem alten Gebäude an der Pappelstraße ausharren.

Der bereits mehrfach verschobene Umzug der Taufkirchner Grundschule am Wald in den gegenüberliegenden Neubau droht sich erneut zu verzögern. Wie Kämmerer Jan Gradl dem Taufkirchner Gemeinderat am Donnerstagabend mitteilte, wackelt der für die Weihnachtsferien anvisierte Termin. Grund hierfür seien Probleme mit einer Firma, die für die Fluchttreppen zuständig ist. Sollten diese nicht rechtzeitig fertig werden, könne man das Gebäude nicht abnehmen lassen und müsste den geplanten Umzug abermals verschieben. "Die Entscheidung wird nächste Woche fallen", kündigte Gradl an.

Dem Gemeindekämmerer zufolge sind die Arbeiten im neuen Schulhaus ansonsten weitgehend abgeschlossen. "Die Möbel sind da, die Garderoben sind da, eigentlich ist alles fertig", sagte Gradl. Ursprünglich hatte der 35 Millionen Euro teure Neubau Ende 2020 bezogen werden sollen. Im Laufe der Bauarbeiten kam es dann jedoch immer wieder zu Verzögerungen. Zuletzt musste der für den Sommer geplante Umzug auf die Weihnachtsferien verschoben werden.