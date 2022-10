"Physik, Kunst, Licht und Leben" heißt die Ausstellung von Alexander Dobrusskin, die vom 28. Oktober an im Bürgertreff Soziale Stadt in Taufkirchen zu sehen ist. Der Titel bezieht sich auf die ursprüngliche Profession des Künstlers, der als Physiker jahrzehntelang im Bereich Forschung und Entwicklung bei der Firma Osram tätig war. 1976 gehörte Alexander Dobrusskin zu den Gründungsmitgliedern des Taufkirchner Künstlerkreises, dessen Vorsitzender er lange Zeit war. In der Ausstellung im Bürgertreff wird nun bis zum 25. November eine Auswahl aus dem Schaffenswerk des 90-Jährigen gezeigt. Die Vernissage am Freitag, 28. Oktober, beginnt um 18 Uhr.