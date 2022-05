Beim 19. Tag der Blasmusik in Aschheim spielen zahlreiche Ensembles aus dem Landkreis München und Partnergemeinden auf. Erstmals messen sich die Musiker auch in verschiedenen Kategorien.

Süffig, klassisch, klangmächtig - beim 19. Tag der Blasmusik will nach zweijähriger, pandemiebedingter Pause eine Vielzahl von Kapellen wieder einmal demonstrieren, wie lebendig die musikalische Tradition im Landkreis München ist. Anlässlich des Jubiläums zum 40-jährigen Bestehen der Blasmusik Aschheim findet das beliebte, federführend vom Landkreis München organisierte Blasmusikereignis in diesem Jahr in und um den Feststadl in Aschheim statt. Eröffnet wird es an diesem Samstag, 28. Mai, um 12 Uhr mit einem Standkonzert des Gemeinschaftschors aller Kapellen beim Feststadl. Von 12.45 Uhr an musizieren die Kapellen im Feststadl.

Neben den Mitgastgebern aus Aschheim stehen aus dem Landkreis München die Blaskapellen Arget und Feldkirchen, die Harmonie Neubiberg sowie die Stadtkapelle Unterschleißheim auf der Bühne. Aufspielen werden auch die Blaskapelle Reprezentacyjna Orkiestra Tempo Iwanowice aus dem polnischen Partnerlandkreis Krakau sowie die Blaskapelle Olšověnka Jedovnice aus der tschechischen Partnergemeinde von Aschheim. Erstmalig steht heuer zudem ein Wettbewerb der Blaskapellen auf dem Programm. Jede Blaskapelle bekommt die Möglichkeit, drei Stücke vor einer Fachjury zu präsentieren - einen Marsch, eine Polka sowie ein weiteres selbst gewähltes Stück. Der Eintritt zum Tag der Blasmusik ist frei.

Blasmusik Aschheim feiert 40-Jähriges

Im Anschluss feiert von 19 Uhr an die Blasmusik Aschheim eine Jubiläumsparty zu ihrem 40-Jährigen, für den profunden Begleitsound zeichnet die "Harthauser Musi" verantwortlich. "Wir wollen mit Aktionen wie dem Tag der Blasmusik auch das Bewusstsein für den Landkreis schärfen", hat Rainer Klier, Kulturreferent im Landratsamt einmal erklärt. Eventuell wird Landrat Christoph Göbel wieder seine Dirigierfähigkeiten im Feststadl demonstrieren.