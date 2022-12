Viele Bundesligaklubs bitten ihre Fans schon seit etlichen Jahren stets in der Adventszeit zum Weihnachtssingen - am vorigen Wochenende etwa schmetterten im Dortmunder Stadion stolze 71 000 Menschen "O Tannenbaum", "Jingle Bells" und Co. Ganz so viele dürften es an diesem Sonntag, 18. Dezember, in Taufkirchen nicht werden. Und doch hofft der dortige SV-DJK auf eine rege Teilnahme, wenn er für 17 Uhr zum gemeinsamen Weihnachtssingen ins Stadion des Sport- und Freizeitparks lädt. In den vergangenen zwei Jahren musste die Veranstaltung pandemiebedingt ausfallen. Nun wolle man wieder "auf eine runde Stunde beisammen sein, singen und das Jahr ausklingen lassen", heißt es vonseiten des Vereins. Einlass ist von 16 Uhr an, zur Stärkung gibt es Glühwein, Punsch und Bratwurstsemmeln. Wer im Vorfeld an seiner Textsicherheit feilen will, der findet auf der Website des SV-DJK einen Link zu allen Liedern, die am Sonntag gesungen werden - von "Schneeflöckchen, Weißröckchen" bis "Stille Nacht, heilige Nacht".